La vitamine D pourrait permettre de prévenir les crises cardiaques

Connue pour ses bienfaits pour les os et la peau, la vitamine D pourrait également réduire le risque d’événements cardiovasculaires. Une nouvelle étude menée par des chercheurs australiens révèle que la prise mensuelle de vitamine D pourrait même prévenir les crises cardiaques chez les personnes âgées de plus de 60 ans.

Ce n’est pas la première fois que des scientifiques se penchent sur les effets de la vitamine D sur la santé cardiovasculaire, et jusqu’ici aucune preuve n’a jamais été apportée quant à un lien éventuel entre ces deux phénomènes. Mais il s’agit ici du plus grand essai jamais réalisé sur le sujet. Une équipe de chercheurs australiens a cherché à déterminer si la prise mensuelle de vitamine D par des personnes âgées pouvait avoir un impact sur le taux d’événements cardiovasculaires, et plus particulièrement sur le taux de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.