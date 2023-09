La visite de Charles III en France ou comment renouer les liens après le Brexit

La visite du monarque est dans ce cas un argument diplomatique supplémentaire, un atout non négligeable du soft power britannique car le Roi est au-dessus de la politique. L’Elysée l’a bien compris et a prévu d’envoyer un message fort aux autorités britanniques en mettant les petits plats dans les grands pour accueillir Charles III. Le château de Versailles est une carte de visite diplomatique indéniable. "Il représente la France, l’excellence française à l’étranger. Il s’agit d’honorer son hôte et d’une certaine manière de l’impressionner", rappelle l’historien Fabien Oppermann, auteur du "Versailles des présidents". A chaque fois que la France a voulu marquer une relation privilégiée avec l’Angleterre, "il y a eu une réception à Versailles".

Ce jeudi, Charles III doit prononcer un discours au Sénat, la chambre haute du Parlement français, une première pour un souverain britannique. La France lui offre ainsi l’occasion d’affirmer son image à l’international, un an après son couronnement. Une visite à la hauteur des ambitions des deux pays selon le secrétaire privé du roi, Chris Fitzgerald : célébrer "notre histoire, notre culture et nos valeurs communes". Ce sera également pour lui "l’occasion de se tourner vers l’avenir et de montrer les nombreuses façons dont le Royaume-Uni et la France travaillent ensemble".