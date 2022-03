La violoniste Nicola Benedetti est la première femme nommée à la tête du Festival d’Edimbourg

"Je suis profondément honoré de contribuer à la longue et riche histoire du Festival international d’Édimbourg et au paysage culturel de l’Écosse", a déclaré Nicola Benedetti sur ses réseaux sociaux. "Ce festival a été fondé sur des principes de réconciliation et les idéaux de l’art transcendant la fracture politique et culturelle. Suivant les traces des merveilleuses réalisations de Fergus Linehan et de ses prédécesseurs, je maintiendrai ces valeurs et j’ai hâte de servir ce festival, sa mission d’échanges culturels et le peuple écossais."

La nouvelle édition du Festival international d’Edimbourg, qui célébrera ses 75 ans, se déroulera du 5 au 28 août prochain.