La violoniste Maya Levy mise à l’honneur dans la Belgian Music Night de la RTBF

En cette semaine de Belgian Music Week, l’ensemble des médias de la RTBF mettent à l’honneur les artistes belges. Outre les portraits d’artistes et d’ensembles classiques, Musiq3 met également en avant la violoniste Maya Levy, à l’occasion d’un documentaire "Belgian Music Night", diffusé en télévision sur Tipik ce mercredi 2 février à 20h.

Née avec un violon entre les mains, la jeune violoniste Maya Levy peut déjà s’enorgueillir d’un parcours digne d’une artiste confirmée. En octobre 2019, elle remportait le 1er Prix du concours des “Médias Francophones Publics 2020”, une distinction décernée par les quatre grandes radios classiques de service public (Musiq’3, France-Musique, Espace 2 – RSR Suisse romande et "Ici-Musique" au Canada). Une compétition au cours de laquelle le Jury avait salué la maturité musicale de cette violoniste d’exception.

Au même moment, c’est en Pologne à l’International ‘Karol Lipinski Violin Competition 2019 qu’elle se distinguait, à travers le "Prix Beethoven" pour la meilleure interprétation d’une des Sonates pour violon du Grand Maître.

Et tant qu’à parler de prix, on citera aussi la ‘Silver Medal’au Manhattan International Music Competition, le prix " Supernova 2017 " au Klarafestival, et enfin le titre de lauréate du 'Karol Szymanowski Competition' en 2018.

La violoniste a récemment sorti, avec le violoniste Hrachya Avanesyan, un nouvel album chez Rubicon intitulé The Lockdown, qui rend hommage à Piazzolla et Prokofiev.

Ce mercredi 2 février, le documentaire Belgian Music Night, conçu comme un road movie, nous emmènera à la découverte de sept jeunes artistes belges, dont fait partie la violoniste de Maya Levy.