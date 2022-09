La violoniste Hilary Hahn, aussi à l’aise sur les grandes scènes internationales que sur les réseaux sociaux

À l’occasion du concert d’ouverture de saison du Belgian national Orchestra qui se donne ce vendredi 9 septembre, à Bozar, Valentine Jongen nous parle de la violoniste Hilary Hahn et de sa forte présence sur les réseaux sociaux.

Ce vendredi 9 septembre, Hilary Hahn rejoindra le Belgian national Orchestra et son nouveau directeur musical, Antony Hermus, sur la scène de la salle Henry Leboeuf de Bozar pour interpréter le concerto pour violon et orchestre de Brahms. L’occasion pour Valentine Jongen de se pencher sur l’activité de la violoniste sur les réseaux sociaux.

Et s’il y en a bien une qui a tout compris aux codes des réseaux sociaux, c’est bien Hilary Hahn. À bientôt 43 ans, la violoniste américaine compte près de 400.000 abonnés sur Instagram et plus de 20 millions de vues sur YouTube. Et, Hilary Hahn ne s’arrête pas là. En plus d’Instagram et YouTube, elle est aussi présente sur Facebook, Twitter et même sur Tik Tok. En résumé, elle est sur les réseaux sociaux comme un poisson dans l’eau.

Hilary Hahn s’est lancée en 2009 sur YouTube (soit il y a 13 ans). C’était d’ailleurs une des premières musiciennes à utiliser cette plateforme créée en 2005. On peut donc dire qu’Hilary Hahn était une pionnière en la matière. Depuis 13 ans, elle a publié plus de 230 vidéos. Totalisant plus de 20 millions de vues. Sur sa chaîne, la violoniste poste "toutes sortes de choses liées à la musique : des concerts, des images de coulisses, des interviews, des archives… Toutes des choses que j’apprécie regarder personnellement."

Hilary Hahn utilise Instagram comme son média de prédilection pour communiquer avec son public. Non seulement elle y poste des photos, des vidéos (généralement plus courtes que sur YouTube) mais elle partage aussi son quotidien à travers ses stories. Et, pas plus tard qu’hier, Hilary Hahn a partagé quelques extraits de sa journée à Bruxelles : elle est allée faire un tour dans la grande roue, a visité la Grand-Place, a mangé des frites. Mais elle a aussi partagé une vidéo permanente dans son fil Instagram où on la voit, marchant vers Bozar et annonçant son concert de demain soir.