La violoncelliste Thaïs Defoort est la candidate belge de l'Eurovision des jeunes musiciens classiques

La finale nationale de l’Eurovision des jeunes musiciens classiques s’est déroulée ce lundi 28 mars au Studio 1 de Flagey. Six candidats, présélectionnés sur base d’une vidéo, se produisaient dans une œuvre de 8 minutes. C’est la jeune violoncelliste Thaïs Defoort (née en 2003) qui a été plébiscitée par le jury. Accompagnée du pianiste Simon Adda-Reyss, elle s’est illustrée dans le 1er mouvement du Concerto pour violoncelle d’Edward Elgar.

Thaïs Defoort défendra les couleurs de la Belgique lors de la finale internationale de l'Eurovision des jeunes musiciens classiques, qui se déroulera le 23 juillet à Montpellier. Une soirée retransmise en direct en radio sur Musiq3, en télévision sur La Trois et sur Auvio.

Organisé tous les deux ans, ce concours créé en 1982 par l’UER vise à offrir la plus large scène possible à de jeunes musiciens talentueux et à les aider à entamer une carrière internationale.

Le jury de la sélection belge était composé de Marie Hallynck, Professeur de violoncelle au Conservatoire Royal de Bruxelles, Simon Diricq, Professeur de saxophone au Koninklijk Conservatorium Brussel, André Foulon, Directeur honoraire d’Arts²/ Conservatoire Royal de Mons, et Romain Dhainaut, Responsable des Concerts et des évènements d’antenne Musiq3.

Thaïs Defoort est née en Belgique en juin 2003 dans une famille de musiciens et commence le violoncelle dès l'âge de 4 ans.

Elle a travaillé de 2010 à 2012 avec Claudine Steenackers, avant de poursuivre ses études de 2012 à 2014 au Koninklijk Conservatorium Den Haag dans la classe de Lucia Swarts, dans la section " Jong Talent ". De 2014 à 2018, Thaïs Defoort travaille avec Justus Grimm et est parallèlement étudiante au Kunsthumaniora de Bruxelles. De 2018 à 2021, elle a étudié à l’école Musica Mundi à Waterloo, où elle a suivi les cours d’Aleksandr Khramouchin, Vladimir Perlin, Jérôme Pernoo et Claire Oppert. En octobre 2021, Thaïs a commencé son bachelor avec le professeur Gustav Rivinius à la Hochschule für Musik Saar à Saarbrücken, en Allemagne. Thaïs est également lauréate de plusieurs prix internationaux, dont le Premier prix du concours international Edmond Baert en 2017, le deuxième prix du concours Rotary Breughel en 2018, le deuxième prix du concours international Flame en 2019 et le troisième prix du Concours international Triomphe de l'Art en 2021. Thaïs Defoort joue sur un violoncelle construit par Thomas Bertrand en 2015.