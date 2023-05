La violoncelliste Olivia Gay : jouer en pleine forêt pour sensibiliser à la "mort silencieuse" des arbres

Un premier cycle lancé l’année dernière avait contribué au financement du reboisement de la forêt d’Echarcon (Essonne), décimée à plus de 50% par la maladie de l’encre du châtaignier.

"J’ai grandi avec la nature, je suis née près des Vosges et ce qui m’a vraiment motivée à m’engager pour la forêt, ce sont la sécheresse et ces méga feux, une conséquence spectaculaire et du réchauffement climatique", dit Olivia Gay à l’AFP.