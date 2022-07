La violence djihadiste et d'extrême droite toujours aussi menaçante en Europe selon Europol

Quatre attentats terroristes ont été commis l'an dernier au sein de l'Union européenne auxquels s'ajoutent onze attaques déjouées ou ratées, selon le rapport annuel Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) publié mercredi par Europol. Ces chiffres s'affichent en nette baisse par rapport à l'année précédente quand l'agence européenne avait recensé 57 attaques réussies, ratées ou déjouées. Europol souligne toutefois que la vigilance reste de mise car les terroristes qui agissent seuls ou qui entretiennent des liens avec les djihadistes ou l'extrême-droite continuent de représenter la plus grande menace.

L'année 2021 a vu émerger un nouveau phénomène, à savoir l'extrémisme violent exercé à l'encontre des gouvernements et des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Ce phénomène, souvent le fait de groupes en ligne informels sans liens réels avec les groupes terroristes traditionnels, se caractérise par des menaces proférées ouvertement, des discours de haine diffusés en ligne et, dans certains cas, le recours à la violence avec comme cibles les hommes politiques, les forces de l'ordre et les autorités sanitaires.