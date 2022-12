"La vingtaine", un premier album plein de simplicité pour Mentissa : "je suis toujours restée la même"

Mentissa était l’invitée du 8/9 pour La vingtaine, un premier album plein de sincérité et de maturité.

C’est dans l’émission The Voice France qu’a été révélée Mentissa grâce à la chanson autobiographique Et bam ! écrite pour elle par Vianney. Un texte "simple mais fort, qui a parlé à beaucoup de monde", résume-t-elle.

Dans ce premier album on retrouve donc un peu de Vianney, et surtout beaucoup de Puggy, avec deux des membres du groupe, Romain et Ziggy, qui ont réalisé la plupart des titres. Des titres souvent très doux à écouter, mais aussi des morceaux plus rythmés comme Attendez-moi.

"C’était un plaisir de travailler avec des personnes aussi talentueuses, aussi pro […], j’ai eu beaucoup de chance de travailler avec eux", nous dit Mentissa.

En plus de cet album, Mentissa sera aussi sur scène en 2023 pour un concert à la Madeleine le 13 avril.