"La vingtaine", un premier album autobiographique pour la chanteuse belge Mentissa

Dans le 6/8, Bruno Tummers présente le premier album d’une jeune artiste belge, qui à 23 ans sort La vingtaine, dont plusieurs titres sont déjà des succès.

On avait découvert Mentissa dans The Voice France, où elle était coachée par Vianney. Ce n’était pas son premier télé-crochet puisqu’elle avait déjà participé à The Voice Vlaanderen. En novembre elle a sorti son premier album, intitulé La vingtaine. Elle a 23 ans, on est donc raccord.

L’un des morceaux de l’album est déjà devenu un énorme tube radio, c’est Et bam ! écrit et composé par Vianney : "la première fois qu’il me l’a chantée, les mots m’ont touchée directement, j’avais l’impression que la chanson était pour le coup vraiment écrite pour moi", raconte la chanteuse.

C’est une chanson qui raconte quelque chose de très simple avec des mots très simples.

Un deuxième succès sur cet album qu’on entend beaucoup en radio depuis quelques semaines s’appelle Balance. Cette chanson, autobiographique, évoque le surpoids dont Mentissa a souffert.

L’album La vingtaine a été réalisé par Puggy et s’inscrit dans la lignée de la chanson française. L’énorme bon point, c’est la voix de Mentissa et surtout sa diction impeccable, ce que n’ont pas forcément toutes ses consœurs.

Mentissa sera également à La Madeleine à Bruxelles pour une de ses premières dates le 13 avril 2023.