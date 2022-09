" La ville des Zizis " de Eline Schumacher au Théâtre National

Eline Schumacher est autrice, comédienne et metteuse en scène. Avec La Ville des Zizis, elle signe un hommage aux hommes. Une comédie énergique qui navigue entre humour dopé à la testostérone et tendresse. Au cœur du sujet : son papa. " Mon père n’a pas d’amis dans la vie, et j’ai imaginé avec angoisse qu’il n’y aurait personne à son enterrement ".

Qu’à cela ne tienne, elle décide de lui inventer une bande de potes. Un vrai clan nourri d’effusions viriles, de conseils de drague et de blagues potaches. Six comédiens incarnent ces amis fictifs autour du défunt père. D’abord affligés par le deuil et le vide laissé par leur alter ego, les six ne tardent pas à renverser la vapeur pour répondre à l’appel de la vie, au fil des souvenirs égrenés ou des secrets révélés. En costume puis en tenues de foot, en treillis ou en sous-vêtements, les acolytes d’âges et de profils différents mouillent – et tombent – la chemise, se déchaînent, se catapultent, lèvent haut la jambe, accompagnés par un explosif jeu de lumières colorées.

La Ville des Zizis est à voir au Théâtre National du 20 au 25 septembre 2022