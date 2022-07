La ville de Wavre teste de nouvelles "tondeuses" au quartier des Quatre Sapins

On ne peut pas penser à ses soucis, il faut toujours être attentif à tout

Ici les brebis et leurs agneaux se régalent d’herbe fraîche et bien grasse. "Je les laisse environ une heure. Quand les têtes commencent à se relever, elles vont sous un arbre pour se reposer. Je les emmène aussi découvrir d’autres endroits pour qu’elles s’y sentent à l’aise, puis je les ramène à l’enclos", décrit la bergère. Elle s’interroge néanmoins à propos des fortes chaleurs annoncées les prochains jours. "Au-dessus de 25, 26°, un mouton ne mange plus, explique-t-elle. Il va chercher l’ombre et se reposer en attendant que la chaleur diminue. Je vais sans doute changer l’enclos de place, et venir les sortir tôt le matin ou le soir. Mais le soir, il risque d’y avoir beaucoup de monde, beaucoup de chiens, même attachés, c’est quand même plus de stress pour les moutons". Attentive, Marie-France consacre quasiment tout son temps libre à ces moutons : "Je ne fais pas d’élevage, je ne suis que bergère. J’aime beaucoup travailler avec des chiens, mais ce que j’apprécie le plus, c’est qu’on n’a pas l’esprit dérangé par autre chose. Ça vide le cerveau. On ne peut pas penser à ses soucis, il faut toujours être attentif à tout. Et quand tout est calme, c’est presque de la méditation", confie-t-elle avec un large sourire.