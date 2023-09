La Ville de Verviers met en vente l'ancienne Innovation, entièrement vide depuis les inondations de 2021

La Ville de Verviers a lancé la vente de l'ancienne Innovation, ce bâtiment aux façades jaunâtres de style classique qui donne à la fois sur la place verte et la place du martyr. Depuis les inondations, il est entièrement vide. La Ville ne veut pas d'un chancre et estime n'être pas compétente pour reconstruire et trouver des locataires commerciaux. Alors, elle vend.

On demande de conserver les façades, mais tout le reste doit être détruit et reconstruit

"Le bâtiment est dans un tel état depuis les inondations qu'il doit être entièrement reconstruit" explique Alexandre Loffet, le bourgmestre de Verviers. "C'est pour cela qu'on veut un opérateur immobilier qui va pouvoir faire un projet de grande envergure, et transformer fondamentalement les bâtiments. Des services à certains étages et des logements au-dessus. On demande de conserver les façades, mais tout le reste doit être déconstruit et reconstruit."

La Ville risque d'y perdre, avertit l'ancien échevin Breuwer

Combien d'argent la Ville de Verviers compte-t-elle récupérer dans cette vente? Le plus possible, cela va sans dire. Le conseiller libéral Freddy Breuwer met la majorité en garde: "Ce bien a été acheté 4.500.000 euros en 2016. Il y avait une estimation à 1.900.000, elle est devenue 2.600.000 quelques mois plus tard. J'attire l'attention sur le prix parce qu'on n'est même pas obligé de mettre au moins l'équivalent de l'estimation du notaire, donc on ne sait pas le prix qu'on aura."

Acheté 4.500.000 euros et vendu pour un prix incertain, a priori, l'opération ne sera pas bénéficiaire pour la Ville de Verviers. Il y a peu de temps, la Ville, qui ne pouvait pas prévoir ces inondations, jurait pouvoir relancer son commerce en maîtrisant le foncier, c'est-à-dire en étant propriétaire. Avec l'ancienne Innovation, le collège vient de faire volte-face.