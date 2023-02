La ville de Verviers achète des maisons pour les démolir et freiner de futures inondations

Il n’est pas question de réutiliser les terrains pour y construire d’autres bâtiments. L’endroit devra être libre pour permettre à la rivière de s’étaler.

"C’est très important. C’est le premier quartier de Verviers dans le sens de la rivière. Il est capital de pouvoir y mettre un terrain plus vert qui puisse recevoir les eaux en cas de nouvelle crue. On a un délai pour démolir au 30 septembre 2024. Ce sera fait avant ça, sinon on ne pourra pas disposer des subsides de la Région."

Rue des hospices à Pré-Javais, les immeubles qui bordent le pont Marie-Henriette doivent être achetés et démolis eux aussi. À Ensival, rues Francval et Francomont, une grande portion du côté Vesdre doit connaître le même sort. En tout, la ville de Verviers prévoit d’acheter nonante-quatre maisons, entrepôts et terrains pour faire de la place à la rivière. La Région wallonne donne trois millions d’euros à Verviers. La somme pourrait bien ne pas suffire.