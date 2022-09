La ville de Seraing protégée des inondations grâce à ses stations de pompage

La construction des stations de pompage de la Ville de Seraing date des années 1930 et 1940. Leur histoire est liée à celle du charbon et à celle de l’eau qui inonda 6000 foyers sérésiens et paralysa l’industrie en 1925 et 1926. Jeanine Hardy est guide pour le Syndicat d’Initiative de la Ville de Seraing. " A cause des affaissements dus aux galeries de mines qui n’ont pas été remblayées, la vallée se trouve en dessous du niveau de l’eau quand la Meuse est en crue. Les eaux de pluie ne savent donc plus remonter pour ainsi dire, pour aller se déverser dans le fleuve. Par le système d’amorçage par le vide, les bien nommées stations de pompage vont alors permettre de pomper l’eau qui se trouve dans des puisards situés en dessous de celles-ci, afin de la renvoyer dans la Meuse."

Si ces infrastructures font depuis longtemps partie du paysage, peu de gens en connaissent leur grande utilité. Renaud Gelaesen est architecte. Il a consacré son travail de fin d’études aux inondations de l’été 2021. Pour illustrer l’importance de ces stations de pompage, il prend l’exemple de l’Hôtel de Ville de Seraing." A cet endroit-là, si ces stations n’existaient pas, on peut estimer que le niveau moyen de la Meuse serait à 40 centimètres au-dessus du sol donc les gens qui habitent tout autour seraient en permanence dans 40 centimètres d’eau, voire plus, en raison de l’affaissement des sols dû à l’exploitation minière".

Près de 100 ans après leur construction, ces station de pompage sont toujours aussi efficaces et ont sauvé la ville de Seraing de la catastrophe. En ces temps de bouleversement climatique, celles-ci s’avèrent plus que jamais nécessaires.