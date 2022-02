La ville de Seraing passe à la fibre

Internet ultrarapide, plus réactif et économe… Voilà les divers avantages de la fibre optique. Une technologie à haut débit que la ville de Seraing déploie sur son territoire. L’entreprise Proximus poursuit les travaux débutés cet été avec l’objectif ambitieux de couvrir plus de 32.000 habitations et entreprises sérésiennes, soit l’ensemble de la ville et de la périphérie avant fin 2024.

Le Pairay déjà couvert à 100%

Les travaux réalisés en Aout 2021 permettent déjà de couvrir à 100% le quartier Pairay à Seraing. La vitesse du signal internet à haut débit offre une connectivité fiable pour les prochaines décennies. Aujourd’hui, plus de 2400 foyers et entreprises sont déjà connectables auxquelles s’ajouteront près de 16.150 autres habitations en 2022, ce qui représente près de 50% de la ville de Seraing. L’objectif du gestionnaire est de couvrir 32.800 foyers et entreprises soit 100% de la périphérie sérésienne avant la fin de 2024. Pour Olivier Sion, responsable des activités de déploiement chez Proximus, le développement de la fibre répond à un besoin criant des citoyens : " La fibre optique est vraiment l’internet du futur et en termes de performance il n’y a pas mieux. On voit une évolution dans les familles où le nombre d’objets connectés ne cesse d’augmenter et le réseau internet actuel ne permet pas toujours de suivre correctement. "

Un déploiement rapide pour gêner le moins possible les citoyens

Toujours d’après Proximus, les citoyens seront impactés le moins possible par les travaux qu’engendre l’installation. Ils seront avertis via leur boîte aux lettres un minimum de dix jours avant le début du chantier. Ainsi, les habitants seront prévenus que de potentielles nuisances pourraient impacter la vie de leur rue et quartier mais Olivier Sion rassure : " le déploiement de la fibre optique est très rapide et provoque des travaux qui ne durent pas trop longtemps. Les délais seront raisonnables", conclut-il.

Le bourgmestre de Seraing, Francis Bekaert se réjouit quant à lui de cette opportunité pour la vie de ses citoyens et de ses entreprises qui sera facilitée grâce à la puissance et de débit qu’offre la fibre.