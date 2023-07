La ville de Rome étouffe sous le tourisme de masse

Comme chaque année durant l’été, les grandes villes sont prises d’assaut. Rome n’échappe pas à la règle et est victime de son succès. C’est la 3e ville la plus visitée d’Europe, après Londres et Paris. La capitale italienne attire des millions de touristes, ce qui est de plus en difficile à gérer.

Au niveau des transports publics, par exemple, ça coince. Ils sont réduits à cause des vacances scolaires mais sont en même temps pris d’assaut par les touristes. Ce qui empêche les Romains de se déplacer normalement. "Cette année on va approcher les 30 millions de touristes, mais c’est très mal organisé. L’administration précédente pensait qu’il suffisait d’avoir le Colisée, le Panthéon, la Fontaine de Trevi et qu’il n’était donc pas nécessaire d’investir dans les services", explique Alessandro Onorato, directeur de l’office du tourisme de Rome.