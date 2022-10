La Ville de Paris vote l'extinction de la publicité lumineuse la nuit dès le 1er décembre

L'entreprise JC Decaux, qui gère les colonnes Morris, les panneaux rétro-éclairés des kiosques de presse et les abris voyageurs, est elle priée de les éteindre à partir de 01h00.

La mairie demande également aux opérateurs des transports de la région de s'aligner sur l'extinction à 23h45 pour les panneaux lumineux des stations de métro, RER, gares et abri-bus, "selon les horaires de service".

Dès le 1er novembre, la Ville veut que tous les acteurs économiques (commerces, bureaux) ou associatifs mettent fin à l'éclairage de leurs enseignes et écrans "dès lors que ces organisations cessent leur activité journalière et que ces locaux ne sont plus occupés", sous peine de verbalisation et de sanctions administratives.