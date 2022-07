La ville de New York demande de rebaptiser la variole du singe, un nom jugé stigmatisant

La ville de New York a demandé mardi à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de rebaptiser la variole du singe -- "monkeypox" en anglais --, un nom jugé stigmatisant et qui risque de pousser des malades à s'isoler plutôt que de demander des soins.

"Nous sommes de plus en plus préoccupés par les effets potentiellement dévastateurs et stigmatisant que les messages autour du virus de la +variole du singe+ peuvent avoir sur (des) communautés déjà vulnérables", écrit le commissaire à la Santé de la ville de New York, Ashwin Vasan, dans un courrier au directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ce dernier avait d'ailleurs évoqué ce possible changement à la mi-juin, ce que rappelle Ashwin Vasan dans sa lettre.

D'après le commissaire à la Santé, cette "terminologie" est aussi "ancrée dans une histoire raciste et douloureuse pour les communautés de couleur".