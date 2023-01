La Ville de Namur "s’offre" un guide touristique Petit Futé

Tout y est. La Meuse, la Citadelle et le vieux piétonnier. L’enjambée, le Kikk, et même les avisances. Aucun site, musée ou bâtiment n’a été oublié, pas même les Night and Day.

C’est vrai qu’elle en a, des atouts, la Ville de Namur, malgré sa petite taille. Et puis, en plus de ses ruelles piétonnes pavées, de sa prestigieuse citadelle, ou de la confluence, Namur a su user d’un autre argument pour convaincre le petit futé d’écrire sur elle : des sous. Car l’échevine du tourisme ne s’en cache pas, c’est à son initiative que la Ville a débloqué un budget pour commander un guide touristique sur Namur et la vallée mosane. Ce n’est d’ailleurs pas une première. Ni pour le petit Futé, ni d’ailleurs pour d’autres. On sait par exemple qu’à l’occasion de Mons 2015, le Routard avait aussi honoré une commande.

Un travail "main dans la main"

"On a fait un marché public pour la réalisation d’un guide touristique avec un budget qui avait été prévu et une série d’obligations de fournitures de livres, la rédaction bien sûr, la livraison, la distribution, et la promotion. C’était la volonté d’avoir un premier guide sur Namur reprenant les atouts de notre belle ville", confie un an et demi plus tard Anne Barzin.

La Ville de Namur s’est donc offert, pour la somme de 36.500 euros, la rédaction d’un guide touristique Petit Futé : c’est le prix fixé dans le cadre d'une procédure de marché public à l'étonnante chronologie des faits (lire à ce propos: Petit futé sur Namur: "Un marché public sur mesure?").

La Ville et Petit futé parlent d’ailleurs d’un partenariat. Ce qui explique la présence du logo officiel de la Ville de Namur sur la couverture du guide et la préface signée par le Bourgmestre et l’Échevine du tourisme de la Ville… Et qui pose dès lors la question de l’autonomie du travail rédactionnel. L’auteur du guide a-t-il pu sélectionner et critiquer librement les sites évoqués, au risque, de peut-être courroucer sa cliente, la Ville de Namur ?

"On a évidemment bien veillé à ce que tous les atouts de Namur soient bien mis en avant", poursuit Anne Barzin. "Le Namur Concert Hall, pas encore connu par tout le monde, c’est un élément intéressant à mettre en avant. Ce qui est réalisé au niveau de la citadelle aussi, tant la balade que l’événementiel. Le téléphérique c’est l’un des deux seuls téléphériques belges. Il y avait ainsi toute une série d’atouts à valoriser. Ensuite une sélection a été faite par la rédaction du petit futé".

Ainsi, la Ville suggère et la rédaction du Petit Futé a le dernier mot, selon l’échevine. C’est aussi, à peu de chose près, ce qu’explique l’auteur du guide, Bernard Dubrulle, originaire de Charleroi et auteur notamment du guide Charleroi Métropole : "On a travaillé main dans la main mais la charte rédactionnelle est celle du petit futé. Le choix des adresses, même s’il a été soumis à relecture, est personnel. J’ai d’ailleurs fait le forcing jusqu’à la dernière seconde pour ne pas mettre telle ou telle adresse parce que j’y avais eu une expérience plutôt mauvaise. Contre vents et marées et contre l’envie des politiques".

Le résultat, visiblement ravit Anne Barzin : "Tout y est, peut-être pas en ce qui concerne les adresses privées. Mais pour les atouts de la ville, en tout cas, je crois que tout s’y trouve".