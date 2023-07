La ville de Namur interdit la mendicité dans et à proximité des galeries commerçantes durant 4 mois

Le Bourgmestre Maxime Prévot (Les Engagés) a pris une ordonnance qui interdit la mendicité jusqu’à 20 mètres de part et d’autre des galeries commerçantes de la ville ainsi qu’à l’intérieur de celles-ci pour une période de 4 mois sur l’ensemble du territoire de la Ville de Namur.

La ville justifie la décision d’interdire la mendicité aux abords et dans les galeries pour une durée de 4 mois en expliquant que l’un de ses rôles est de "faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique". Mission qu’elle ne parviendrait plus à remplir dans ces zones à proximité de certaines galeries. La mendicité pratiquée mettrait également à mal le passage des piétons ou est susceptible de générer un trouble à l’ordre public et de perturber le déroulement d’activités commerciales et événementielles. De plus en plus de plaintes, de réclamations et de rapports en ce sens ont été adressées aux autorités ces derniers mois : "A titre d’illustration, en date du 3 juillet 2023, une équipe de gardiens de la paix a été dans l’obligation d’intervenir dans la galerie Wérenne […] dans le cadre d’un rassemblement de 6 personnes consommant de l’alcool et dont le comportement était dérangeant et bruyant ; qu’étant un lieu de prédilection pour les personnes pratiquant la mendicité, les Gardiens de la paix précisent dans leur rapport que la galerie en question n’est pas rassurante pour les citoyens".

Des incidents sont également rapportés pour la date du 4 juillet dernier ou des personnes sans-abri occupant la galerie d’Harscamp auraient montré un comportement agressif envers certains passants.

Un accroissement d’incidents impliquant un ou plusieurs mendiants […] singulièrement aux abords des galeries commerçantes ainsi qu’à l’intérieur de celles-ci aurait été constaté. Le nombre d’intervention de la police a augmenté progressivement depuis le début de l’année en passant de 27 en janvier à 53 en juin 2023. L’ordonnance est donc en application dès ce jour et jusqu’au 7 novembre 2023.