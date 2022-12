La Ville de Mouscron active son Plan Grand Froid

Face à la chute des températures, la Ville de Mouscron a activé son Plan Grand Froid. Objectif : protéger les plus vulnérables.

Le nombre de places dans l’abri de nuit est augmenté. "L’abri de nuit peut accueillir neuf personnes, sept hommes et deux femmes. En période de Grand Froid, on double la capacité d’accueil. Nous disposons donc de 17 à 18 places d’accueil. On espère pouvoir accueillir tout le monde" précise Didier Mispelare, échevin de la Santé et des Affaires Sociales. Des douches et des machines à laver sont aussi disponibles à la Maison de la Santé de Mouscron.

Ouverture d’une ligne téléphonique

Si une personne est témoin d’une situation à risque ou est elle-même confrontée à des difficultés, elle peut joindre des travailleurs sociaux via une ligne téléphonique (056/860.290). Par ailleurs, la Ville de Mouscron suggère d’adopter des bonnes pratiques. Il est, par exemple, recommandé de se couvrir les mains, la tête, le cou et les mains lors des sorties ou encore de vérifier le bon état de son installation de chauffage pour éviter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone.