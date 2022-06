La Ville de Mons active son Plan Canicule

Avec le retour des fortes chaleurs, l’équipe du Service Cohésion Sociale de la Ville de Mons indique qu’elle portera "Une attention particulière aux séniors et/ou aux personnes isolées". Un renforcement des maraudes en rue est également prévu par les services du CPAS.

Dans le cadre du dispositif de veille mis en place en avril 2020, les travailleurs sociaux réactiveront également un contact téléphonique régulier avec les citoyennes et citoyens qui figurent dans le registre communal des personnes isolées (la ville précise qu’il y a actuellement + /- 550 personnes inscrites). "Au-delà de prodiguer des conseils, il s’agit aussi et surtout de s’assurer que nos seniors sont en sécurité" indique Marie Meunier (PS), Présidente du CPAS de la Ville de Mons. "Si la personne ne répond pas au bout de deux ou trois appels, on contacte un proche ou nous nous rendons au domicile. Une attention particulière sera également portée aux sans-abri" poursuit la Présidente.

Conditions d’accès

Le dispositif de veille est accessible aux personnes âgées de 75 ans et plus et/ou aux personnes isolées. Si vous souhaitez vous inscrire ou faire inscrire un de vos proches, la ville indique qu'il vous suffit de compléter le formulaire téléchargeable sur le site www.cpas.mons.be et de le renvoyer par mail à l’adresse dispositifdeveille@ville.mons.be ou par courrier : Plan de Cohésion Sociale du CPAS de la Ville de Mons, rue de Bouzanton, 1 à 7000 Mons. Vous pouvez également obtenir plus de renseignements en appelant le 065 / 88.22.25.

.