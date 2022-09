La ville de Mons a présenté son nouvel outil pour combler les nids-de-poule : un camion de projection à tarmac

La ville de Mons vient de se doter d’un outil pour combler les nids de poule. Il s’agit d’un camion de projection à tarmac qui, selon la ville, ne nécessite pas de travaux préparatoires. La ville précise qu’avec ce véhicule, les services techniques ont la possibilité d’intervenir directement dans les entités où cela est nécessaire pour combler de manière durable ces marques d’une chaussée dégradée.

Chaud devant

Ce camion est composé d’une citerne d’émulsions qui est maintenue à température et de deux cuves remplies de pierrailles lavées de différents calibres.

Trois agents sont nécessaires pour les interventions avec ce véhicule : un chauffeur, un projeteur et un agent qui assure le compactage de la réparation à l’aide d’un rouleau. L’opérateur qui se trouve à l’arrière du camion nettoie le trou par soufflage, il réalise une certaine quantité de mélange chaud en fonction de la taille de la cavité avant la projection de celui-ci sur la chaussée. Quand il refroidit, le mélange se fige.

675 kilomètres de voiries communales

Sauf en cas de conditions climatiques défavorables, la ville indique qu'elle utilisera cet outil le plus souvent possible pour l'entretien de ses 675 kilomètres de voiries communales. Le tarmac à froid ne sera désormais plus utilisé que pour pallier les situations dangereuses quand une intervention avec le nouveau camion s'avère impossible dans un délai raisonnable.

Le budget total de l'investissement pour ce nouveau camion à tarmac s'élève à 450.000 euros TVAC.