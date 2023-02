La ville de Londres va offrir des repas gratuits à tous les élèves d'école primaire

Le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, a annoncé lundi sur la BBC un plan d'urgence de 130 millions de livres sterling (146,31 millions d'euros, ndlr) afin d'offrir à tous les élèves du primaire des repas gratuits à l'école pendant un an durant l'année scolaire 2023-2024. Il espère ainsi soutenir les familles londoniennes qui souffrent de la crise financière.

Dès septembre, quelque 270.000 élèves des écoles primaires de Londres bénéficieront d'un repas quotidien et gratuit. Cette mesure permettra aux familles londoniennes d'économiser environ 440 livres sterling par enfant et par an. Actuellement, les repas scolaires gratuits ne sont réservés qu'aux enfants dont les parents gagnent moins de 7400 livres sterling (8329,20 euros) par an après impôts. Cette limite supérieure laisse sur le carreau quelque 800.000 enfants anglais vivant dans la pauvreté, selon l'association caritative Food Foundation.

"En raison de la crise économique, les familles et les enfants de notre ville ont désespérément besoin d'un soutien supplémentaire", a déclaré le maire de Londres. "J'ai régulièrement encouragé le gouvernement à proposer des repas scolaires gratuits, mais il n'a tout simplement rien fait".