La ville de Londres honore à nouveau Jimi Hendrix

La ville de Londres prévoit une nouvelle "Blue Plaque" en l'honneur de Jimi Hendrix. Cette plaque commémorative sera située au Hard Rock Hotel de Marble Arch et dévoilée au grand public le 10 juin en parallèle à l'événement "Experience Hendrix L.L.C".

Elle sera installée sur les lieux de la dernière résidence de Jimi Hendrix à Londres, qui était alors le Cumberland Hotel. C'est là que le musicien avait écrit les paroles de "Look Over Yonder" et "Suddenly November Morning" pendant son séjour à l'hôtel.

Pour les célébrations attendues le mois prochain, une projection du documentaire Music, Money, Madness… Jimi Hendrix In Maui est aussi confirmée, en plus d'une séance de questions réponses avec la sœur de Jimi, Janie Hendrix, son producteur et ingénieur du son Eddie Kramer, et le réalisateur John McDermott.