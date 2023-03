La ville de Liège va augmenter les tarifs de ses piscines

L’équilibre budgétaire de la cité ardente a un prix. Même sans hausse des taxes et impôts, il faut trouver de l’argent, partout où c’est possible, dans les maillots de bain des nageurs, par exemple. Il n’y a pas de recettes à négliger. Le conseil communal de lundi va voter l’augmentation des tarifs des piscines. Les prix n’ont plus bougé depuis trois ans, alors que les frais de chauffage et d’éclairage ont bondi. Sans parler de l’inflation. Conformément à une directive du ministre wallon de tutelle sur les pouvoirs locaux, les diverses formules d’entrée grimpent de quinze à vingt pour cent, avec néanmoins de fortes disparités. Pour les usagers qui ne sont pas domiciliés sur le territoire municipal, l’abonnement subit quand même un bond d’une soixantaine de pour cent. Et puis une nouvelle catégorie "enfants non liégeois" est établie. Et pour eux, très concrètement, l’accès aux bassins passe de 1€50 à 2€50.

Au cabinet du bourgmestre, qui gère la politique sportive, un autre argument est avancé : dans le courant du second semestre, la piscine d’Outremeuse va rouvrir ses portes, et, après Jonfosse, la population va bénéficier d’une double infrastructure moderne. Et par rapport à la banlieue ansoise, par exemple, il convient de parler d’une "réelle volonté d’accessibilité".