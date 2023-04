La Ville de Liège revoit tout son plan de stationnement

La Ville de Liège a décidé de modifier son plan de stationnement. D'ici la fin de l'année et le début de l'année prochaine, tout va y passer, notamment le parking payant et les zones réservées aux riverains.

La bonne nouvelle, c'est que le parking sera gratuit partout, mais attention, durant 15 minutes seulement. Et fini les premières minutes à prix promo.

Une durée de stationnement de trois heures maximum

Pour le reste, les tarifs resteront identiques et les durées de stationnement également. "On va harmoniser la durée, donc ce sera trois heures la durée maximale partout" explique Gilles Foret, échevin de la mobilité à Liège. "Et puis au niveau du tarif, il n'y a pas d'augmentation. Il y aura même une possibilité d'avoir les 15 premières minutes gratuites, et ça aussi pour faciliter la lisibilité et la facilité de parcage des citoyens qui viennent faire leurs courses à Liège." A noter que les horodateurs seront équipés de la fonction bancontact.

Les zones riverains regroupées

Autre grande nouveauté, dès l'année prochaine, les zones riverains vont être remodelées, regroupées. "C'est pour faciliter la lisibilité des zones qui était devenue très complexe au fur et à mesure des règlements qui avaient été pris. On avait 60 zones riverains. Aujourd'hui, on va en avoir 17, et ça va permettre aux habitants de Liège de pouvoir s'y retrouver et surtout de bénéficier d'une carte riverain et de pouvoir se parquer en toute facilité dans leur quartier" poursuit l'échevin.

Et pour ceux qui s'y stationneront à la hussarde, sans carte riverain, l'amende passera que 40 à 80 euros.

Actuellement, Liège compte 400 emplacements payants via horodateurs, et 3000 à 3500 places riverains. 11.000 cartes riverains sont en circulation.