La ville de Liège refuse d’autoriser le chantier du tram en Feronstrée

C’est un fameux rebondissement dans l’interminable feuilleton des relations orageuses entre le bourgmestre Demeyer et le groupe Tram’Ardent. En principe, lundi prochain, les travaux auraient dû démarrer en Feronstrée. Cette phase, avec fermeture et pour longtemps de la voirie, suppose, pour la fluidité du trafic, que la remise en double sens de l’axe Léopold intervienne préalablement.

Or, le réaménagement n’est pas terminé à cet endroit : les trottoirs ne sont pas finis, la dernière couche d’asphalte n’est pas réalisée, et le marquage routier, forcément, n’est pas encore tracé. Pas de passage pour piétons, donc, et pas de cheminement pédestre provisoire non plus, du moins sur les documents transmis à ce jour. Ils sont imprécis, à croire un communiqué officiel de la ville, qui estime que la commodité de passage et la sécurité des citadins ne peuvent être garanties. Le texte mentionne explicitement des reproches d’envois d’informations systématiquement tardives, floues, sans cesse modifiées, et réclame une communication correcte vers les centaines de personnes concernées au premier chef, et plus largement vers les milliers d’usagers de la zone.