La ville de Liège ne veut pas virer les skateboarders

Cela doit rassurer les riders qui cherchent désespérément de nouveaux lieux pour pratiquer leur sport "notre communauté ne cesse de grandir, on parle d'un sport olympique et plein de jeunes se lancent. Ils ont vraiment besoin de quelque chose, de lieux dédiés pour se développer dans le sport" constate Yannick Paes. Malheureusement, les infrastructures sont trop peu nombreuses en Wallonie. Certaines ont vu le jour, mais cela reste trop peu "du côté flamand, chaque commune a un, voire deux skateparks. Tongres, Bilsen et Diest en ont construit de nouveaux et ils sont tous apparus en moins de 5 ans. Ici, on n’a pas un skatepark digne de ce nom, fabriqué en concertation avec les pratiquants. C'est vrai qu'on a le site de Cointe, mais il n'est pas bien pensé, il n'est pas fait par des habitués qui connaissent le sport" déplore le skateboarder qui pratique son sport depuis 14 ans.