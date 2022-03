La ville de Liège met deux hectares à disposition pour des cultures non alimentaires

La ville de Liège encourage le maraîchage urbain. Mais des parcelles sont parfois difficiles à valoriser, parce qu’elles ne répondent pas aux normes sanitaires, parce qu’elles sont polluées et ne permettent pas de cultiver des légumes, ni de construire des logements. Le projet de soutien aux producteurs alimentaires a été élargi : un appel est lancé pour les candidats qui voudraient se lancer dans les végétaux qui peuvent se transformer en énergie ou en matériaux.

Deux sites dits marginaux sont donc mis à disposition, pour une superficie globale de près de deux hectares, à proximité de terrils. Le but est de favoriser l’accès à la terre, et de stimuler l’autocréation d’emploi. Les aspirants fermiers, particuliers ou associations, doivent visiter les parcelles avant de soumettre une lettre d’intentions et un plan financier. Et divers organismes sont proposés comme aides à l’élaboration du dossier, à rentrer avant la fin juin.