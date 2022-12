La Ville de Liège et un de ses employés condamnés pour harcèlement sexuel

La Ville de Liège et un de ses employés viennent d’être condamnés dans une affaire de harcèlement sexuel. Pour la Ville s’y ajoute une condamnation pour le licenciement abusif de la victime. Une condamnation intervenue fin novembre, peu de temps avant la présentation par la Ville, il y a une semaine, d’une application visant à lutter… contre le harcèlement sexuel.

Près de 30.000 euros à payer solidairement par la Ville et son employé pour le harcèlement sexuel, plus de 50.000 en plus à charge de la Ville notamment pour le licenciement abusif et des heures supplémentaires non payées, voilà pour les peines prononcées par le Tribunal du Travail. Mais la condamnation morale énoncée dans certains termes du jugement est peut-être plus sévère encore.

Entre 2013 et 2018, avec une interruption de deux ans, une employée de la Ville a reçu de nombreuses sollicitations verbales ou écrites de son supérieur hiérarchique. La victime a reconnu avoir noué une amitié avec ce supérieur, mais n’avoir jamais souhaité aller plus loin que ce stade. Cela n’avait pas empêché l’homme de tenter de l’embrasser, et de lui adresser des messages évocateurs.

La victime s’en était plainte. Elle avait alors été mutée dans un autre service. En janvier 2022, elle était licenciée par la Ville, sans avoir été entendue pour se défendre. La lettre de licenciement mettait en avant des difficultés relationnelles avec plusieurs collègues et un amoindrissement de la confiance envers elle.

Plus embarrassant encore pour la Ville, le jugement estime que : "On aurait voulu se débarrasser d’une collaboratrice devenue subitement encombrante par ses revendications de paiement d’heures complémentaires/supplémentaires et par sa dénonciation des faits de harcèlement sexuel dont elle était la victime que l’on ne se serait pas comporté autrement". Le tribunal a aussi estimé qu’en licenciant la victime sans indaguer sérieusement sur le harcèlement sexuel dont elle se plaignait, la Ville a adopté un comportement discriminant à l’égard d’une femme et ce en raison de son genre.

La victime accusait aussi la Ville de harcèlement moral, ce qui a été rejeté par le tribunal.

Tant du côté de la Ville que de son employé, personne n’a souhaité faire de commentaire sur ce jugement. Tous deux ont confirmé qu’ils allaient interjeter appel.