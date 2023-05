La Ville de Liège adapte son règlement propreté

A Liège, il va y avoir du changement en matière de ramassage des déchets en porte-à-porte. La Ville va en effet adapter son règlement propreté. C'est une conséquence du renouvellement du marché des collectes.

Les sacs jaunes remplacés par des sacs gris

Changement le plus visible: les "sacs jaunes" pour le non-recyclable vont être remplacés par des sacs gris clairs. Avec ces sacs, la Ville veut se conformer aux codes couleurs en vigueur en Wallonie, le jaune étant plutôt destiné aux papiers-cartons.

Autre changement, plus invisible celui-là, et c'est justement le but: la possibilité de disposer de conteneurs collectifs enterrés pour les PMC, cartons et résiduels.

L'horaire pour sortir ses poubelles modifié

Une autre modification concerne les horaires autorisés pour sortir ses poubelles: vous pourrez désormais mettre vos déchets ménagers sur le trottoir un peu plus tôt: 18 heures au lieu de 20 heures actuellement.

Et pour l'Horeca?

Au niveau de l’Horeca, le nouveau règlement impose désormais que les restaurants et cafés sortent leurs conteneurs maximum 4 heures avant la collecte afin d’éviter qu'ils restent sur les trottoirs 24 heures sur 24.

Ce règlement propreté revu et corrigé prend également en compte l’arrivée du tram en prévoyant des collectes en dehors des heures où ce tram passera à haute fréquence afin d'éviter que ça bouchonne encore plus au centre-ville.

Sachez enfin que le montant des amendes reste inchangé.