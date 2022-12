La ville de Liège active son plan "froid intense" pour les personnes sans abri : comment ça fonctionne ?

Depuis lundi, la ville de Liège a mis en place son plan "froid intense" à destination des personnes sans abri. Il vient se superposer au plan "grand froid" déjà actif dans toute la Wallonie depuis le 1er novembre. Quels sont les critères qui permettent son activation et en quoi consiste-t-il ?

On connaît le plan grand froid activé chaque année du 1er novembre au 31 mars en Wallonie. Mais depuis lundi, la ville de Liège a activé son propre plan "froid intense". Ce plan vise à renforcer les structures d’accueil des personnes sans abri afin de s’assurer que personne ne dorme dans la rue contre son gré par ces températures frigorifiques.

Un seuil de -3 degrés

Concrètement, ce plan est activé dès que les températures hivernales passent sous la barre des -3 degrés. C’est le cas toute cette semaine. "C’est une température qui devient vraiment dangereuse pour les personnes qui dorment à la rue, commente Joëlle Houben, coordinatrice au Relais Social du Pays de Liège. Nous sommes très vigilants et suivons la météo de très près", ajoute-t-elle.

En plus de la centaine de lits déjà disponibles dans les 4 abris de nuit existant sur Liège et Seraing, une trentaine de lits supplémentaires a été débloquée, dont la moitié dans un nouveau centre géré par l’Armée du Salut. "On va voir jusqu’où et jusque quand les structures d’accueil pourront supporter ces personnes supplémentaires", s’inquiète Joëlle Houben.

Les centres de jour ouvrent plus longtemps

Du côté des centres de jour, les horaires sont étendus "pour permettre à toute personne de trouver un abri s’il le souhaite", indique la coordinatrice. C’est le cas par exemple du centre Botanique, situé rue de l’Évêché dans le centre de Liège. "C’est normalement ouvert de 8h30 à midi, explique Megane Bron, éducatrice spécialisée. Avec le plan froid intense qui s’installe, on ouvre jusque 12h30."

Quand on vit à la rue, cette demi-heure supplémentaire de chauffage n’est pas négligeable. "On a eu beaucoup plus de monde devant la porte ce matin", constate-t-elle.