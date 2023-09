La Ville de La Louvière reporte à janvier 2024 l’instauration du décret EVRAS dans ses écoles

La Ville de La Louvière reporte la mise en œuvre du décret EVRAS, dans les écoles de l’entité. On le rappelle, ce décret impose depuis la rentrée, des animations de 2 heures, sur l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, en 6ème primaire et 4ème secondaire. Un décret qui provoque des contestations. Allant de manifestations, jusqu’à des écoles incendiées à Charleroi, et à Liège. Des contestations alimentées en partie sur les réseaux sociaux, et notamment poussées par un réseau de désinformations anti-EVRAS.

Suite à ces incidents, les autorités louviéroise décident de temporiser. Comme le rapportent nos confrères de Sudinfo, l’échevine socialiste de l’enseignement louviérois, Françoise Ghiot, a décidé de reporter l’obligation de ces formations dans sa commune, au mois de janvier ou février prochain. En attendant, la Ville souhaite mener une série de dialogues avec les parents d’élèves qui le souhaitent.