La Ville de La Louvière ne retransmettra pas les matches de Coupe du Monde au Qatar, qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre 2022, ont indiqué mercredi les instances communales.

"Les températures risquent d’être moins clémentes qu’en été. De ce fait, placer un chapiteau et le chauffer pour que le public puisse suivre les rencontres dans de bonnes conditions serait peu responsable à l’heure où les coûts de l’énergie sont l’affaire de tous", ont souligné les instances louviéroises, mettant en avant les ambitions de la Ville qui se veut plus verte et écoresponsable.