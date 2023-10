La ville de Hatsukaichi au Japon met en place une taxe touristique

La taxe est incluse dans le billet d’embarquement pour les ferries vers l’île. Les visiteurs récurrents peuvent choisir une taxe annuelle de 500 yens qui leur permet de faire plusieurs visites.

"Nous sommes responsables de la préservation de la nature, de l’histoire et de la culture et de leur transmission aux générations futures", a déclaré dans un communiqué Shunji Mukai, responsable de la division de planification et de coordination de la ville de Miyajima.

La ville prévoit de dépenser l’argent de cette nouvelle taxe pour entretenir les bureaux d’information touristique et les toilettes publiques, préserver les biens culturels et l’architecture historique de la ville ainsi que promouvoir l’écotourisme de la région.