La Ville de Gand n'autorise plus les voitures ancêtres dans sa zone de basses émissions

L'administration communale de Gand n'autorise plus l'accès à sa zone de basse émission (LEZ) aux véhicules ancêtres. Elle suit ainsi une décision du Conseil d'Etat qui a déterminé que la ville ne pouvait pas faire la distinction entre les vieilles voitures classiques et les plus récentes datant entre 30 et 40 ans.

Les véhicules ancêtres (oldtimers) pouvaient entrer dans la zone de basses émissions de Gand s'ils disposaient d'une autorisation d'une semaine, un mois, quatre mois ou un an. Cette exception n'existait pas pour les "jeunes" ancêtres, des voitures anciennes mais plus récentes.