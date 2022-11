La ville de Dundee va lancer une plateforme web dédiée au climat.

Côté ville, ce site web va servir à modéliser des scénarios de décarbonation pour arriver à l'engagement d'être neutre en carbone d'ici 2045, comme un peu partout en Écosse. Ce sera surtout un outil de communication pour indiquer à la population tous les progrès réalisés et pour surveiller l'impact des politiques climatiques menées. Cet outil sera propulsé par ClimateOS, une nouvelle plateforme de gestion des plans d'action climatique destinée à aider les villes à gérer leur transition climatique.

Grâce à des statistiques précises et actualisées, il sera possible d'être beaucoup plus réactif et de prendre des décisions plus rapides et efficaces.