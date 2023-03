La Ville de Charleroi ambitionne de créer le plus grand réseau de chaleur de Wallonie

La Ville de Charleroi a l’ambition de construire un réseau de chaleur alimenté en énergies renouvelables et dessiné de telle sorte à être "multiproducteurs", a indiqué l’échevin carolo de la Transition écologique Xavier Desgain mercredi lors d’une conférence de presse.

Le projet de ce réseau de chaleur est repris dans le "projet de ville" de 2018, le document phare de la mandature communale. C’est un des projets qui doit permettre à la ville d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

Depuis lors, il se précise progressivement sous l’impulsion depuis quelques semaines en particulier d’un bureau d’études, Resolia, désigné fin 2022 par la Ville et chargé notamment d’examiner les potentialités.

Définis comme des ensembles de conduites d’eau acheminant de la chaleur depuis un ou des producteurs et jusqu’à des consommateurs, ces réseaux de chaleur sont appelés à remplacer les réseaux de gaz naturel dans le futur dans un certain nombre de territoires. À Charleroi, la Ville souhaite alimenter le réseau grâce majoritairement aux surplus d’énergie récupérés auprès d’une série de grosses entreprises situés dans la zone de la Porte Ouest, à l’ouest de la commune. Objectif : redistribuer cette énergie via une infrastructure de tuyauterie. Les bénéficiaires seraient d’autres industries dans le besoin ou des habitations ou des bâtiments publics.

"Pour ces acteurs, la mise à disposition d’énergie fatale a un intérêt à la fois économique et environnemental dans le cadre notamment des objectifs de neutralité carbone. Pour le consommateur, il faut qu’il soit incité à se connecter à ce réseau. Nous tâcherons de mettre en place un modèle où l’énergie du réseau de chaleur est moins chère que des énergies traditionnelles ", a indiqué Pierre Baijot, le CEO de Resolia.

Si la concrétisation du projet dans son ensemble s’inscrit dans un temps long selon Xavier Desgain, les premiers morceaux du réseau pourraient être mis en place d’ici à 2025.