La Ville de Bruxelles prolonge l’interdiction de consommation d’alcool dans l’hypercentre

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a décidé lundi soir de prolonger d’un an, jusqu’en octobre 2023, son règlement interdisant la consommation d’alcool dans l’espace public de plusieurs quartiers situés dans une partie de l’hexagone. Le règlement avait été adopté en février 2020 pour six mois dans la zone du piétonnier des boulevards centraux. Il a ensuite été prolongé et son périmètre d’application élargi.

Actuellement, cela couvre toute la zone piétonne de Bruxelles, mais aussi une grande partie de l’hypercentre : les zones situées à l’intérieur du Pentagone entre et autour des stations de métro Rogier, Yser et Sainte-Catherine ; la rue Dansaert, le Nouveau Marché aux Grains les rues du Houblon, de la Clé, Léon Lepage, les quartiers des Quais.

L’interdiction est en vigueur 24 heures sur 24. La consommation de boissons alcoolisées reste toutefois autorisée sur les terrasses de l’horeca et dans le cadre de toutes les manifestations commerciales, festives ou sportives dûment autorisées ou organisées par la Ville.