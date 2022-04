La Ville de Bruxelles pratique-t-elle la préférence communale – illégale – lors de ses recrutements ?

Pour David Weytsman, le fait de privilégier les Bruxellois est une pratique connue de l’administration et promue par le collège des bourgmestres et échevins. Il fait état d’une règle non écrite : pour les agents de niveau A (les fonctions les plus élevées), aucune restriction géographique n’est de mise. Pour les niveaux B, les candidats doivent habiter en Région bruxelloise. Quant aux postes de niveaux C à E, ils sont réservés aux habitants de la Ville de Bruxelles. "C’est un système clientéliste qui, in fine, impose à des gens qui travaillent bien comme ALE sur le territoire de la Ville de Bruxelles d’être obligés de déménager pour espérer obtenir un vrai contrat. C’est scandaleux parce qu’on laisse ces personnes dans des difficultés et qu’on ne leur donne aucun espoir d’émancipation. Donc, ce qu’on demande très clairement, c’est de stopper ce système de préférence, qui bloque les gens dans leurs possibilités d’être engagés".