La Ville de Bruxelles ouvre une semaine d’activités sur le thème de la maternité

Des expositions, des conférences et des débats seront organisés durant la semaine avec le milieu associatif. "Ces échanges d’idées et de bons procédés nous permettront d’enrichir encore plus nos actions visant l’égalité entre les genres et le respect des droits de tous", a défendu le bourgmestre Philippe Close. La Ville installera prochainement dans un endroit stratégique de son territoire un banc d’allaitement afin que les mères puissent allaiter leurs nourrissons sans se soucier du regard des autres.

Les activités de la semaine des droits des femmes se tiendront jusqu’à dimanche. Il y aura entre autres une conférence traitant des obstacles et préjugés entourant la maternité, mardi de 17h00 à 21h00, à l’hôtel de Ville de Bruxelles. Elle sera accompagnée d’une exposition de photographies de femmes et de leurs témoignages sonores. Des courts métrages de réalisatrices qui s’intéressent au sujet de la maternité sont aussi à voir mercredi de 19h00 à 21h00 au cinéma Aventure. Une conférence sur les fibromes utérins se tiendra de plus samedi, de 14h00 à 18h00, à l’hôtel de Ville. Le programme de la semaine des droits des femmes est disponible sur le site web de la Ville de Bruxelles ainsi que sur la page Facebook de la cellule Égalité des chances.