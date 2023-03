L’opposition MR à la Ville de Bruxelles s’inquiète du mauvais état de la toiture et des pylônes d’éclairage du Stade Roi Baudouin et craint même pour la sécurité des spectateurs. Le MR Bertin Mampaka, qui fut également échevin des sports et en charge de l’entretien du stade, est très critique à propos de la gestion des responsables actuels. De son côté, la majorité se veut rassurante, mais reconnaît que des travaux seront nécessaires à l’avenir.

Un reportage de Jérôme Durant