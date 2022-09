La Ville de Bruxelles est devenue une ville "amie des démences"

La Ville de Bruxelles a signé mercredi, à l’occasion de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, une charte européenne pour devenir une "ville amie des démences". Elle s’est ainsi engagée, aux côtés de La Ligue Alzheimer et de son pendant flamand Alzheimer Liga Vlaanderen, à œuvrer pour garantir la qualité de vie des personnes atteintes de cette maladie ou de démence.

Les deux asbl organisaient mercredi à l’hôtel de Ville un colloque intitulé "Vivre dans une ville amie des démences", parcouru par plusieurs thèmes comme l’accès à l’espace public pour les personnes souffrant de démence, le "protocole disparition seniors au domicile" (la maladie d’Alzheimer entraînant une désorientation spatiale) ou l’aide disponible pour les proches des malades.

À la fin du colloque, les autorités communales ont signé la charte faisant de Bruxelles-Ville la 50e signataire en Belgique, après notamment Marche-en-Famenne et Liège en 2011, Nivelles (2012), Charleroi (2015), Namur (2016) ou encore le CPAS d’Anderlecht (2018).

Depuis 2020, plus de 200.000 cas de démence ont été enregistrés en Belgique et le vieillissement de la population devrait accentuer le phénomène, constituant "un défi" pour les autorités publiques, a relevé le bourgmestre P. Close, rappelant au passage les initiatives prises en faveur des malades d’Alzheimer ou de démence comme l’ouverture de la Maison Vesale, une maison de repos et de soins destinée à ce public.