La ville de Bruxelles dévoile une fresque en hommage à l’Ukraine en guerre depuis un an

À l’occasion du premier anniversaire de l’invasion russe de l’Ukraine, la ville de Bruxelles a inauguré vendredi une fresque murale en hommage à l’Ukraine, dans la rue Haute, aux abords de l’hôpital Saint-Pierre.

L’œuvre a été réalisée par deux artistes ukrainiennes, Mishel et Nicol Feldman ainsi que l’artiste belge Teresa Sdralevich. Elle montre deux personnes, assises sur un œil géant avec chacune une coupe à la main. Tout autour, des motifs typiquement ukrainiens ainsi que les inscriptions "Grow" et "Freedom" entourent les personnages. La fresque s’inscrit dans les actions de solidarité prises par les grandes villes européennes et se fond dans le parcours Street Art de la ville de Bruxelles. À plus grande échelle, l’œuvre fait partie de l’initiative de l’institut ukrainien "The Wall : Murals across Europe".

Du street-art dans plusieurs grandes villes

Quatre autres fresques ont été réalisées à Vienne, Berlin, Marseille et même à Nairobi, au Kenya. Une collaboration à long terme est établie entre le CHU Saint-Pierre et l’hôpital numéro six de Kiev. Et le CHU offre un soutien à la prise en charge des victimes des viols de guerre dans la ville de Lviv. Raison pour laquelle la fresque est présente aux abords de l’hôpital.

Le mur accueillait auparavant une œuvre consacrée au virus du sida. Le département des maladies infectieuses s’apprête à ouvrir un nouveau pôle d’excellence pluridisciplinaire et pour l’occasion, une nouvelle fresque au thème plus large que le VIH décorera le mur.