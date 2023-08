La Ville de Bruxelles crée un site internet pour mieux valoriser son piétonnier

Les autorités communales ont mis au point une "vitrine digitale" afin de référencer les nombreux événements s’y déroulant. Mais aussi pour recenser l’offre commerciale et culturelle qui fait battre le cœur du piétonnier.

La Ville de Bruxelles lance un tout nouveau site Internet mettant en valeur plus d’une centaine de commerces. L’objectif est de permettre aux touristes de mieux visualiser l’offre existante afin de préparer sa tournée dans l’hyper centre.

"Ce site offre une vitrine digitale au Piétonnier et à ses commerces, permettant de valoriser cette artère fortement empruntée, devenue aujourd’hui la colonne vertébrale du centre-ville et de ses quartiers commerçants. Des disquaires et libraires en passant par des lieux emblématiques comme la Bourse, ses restaurants et terrasses et son offre de proximité ou de lieux culturels comme le cinéma Palace, chacun pourra découvrir de nouvelles adresses et de préparer sa visite en parcourant le site et ses actualités", explique Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles.

Quelques chiffres

33% de l’offre du piétonnier concerne des commerces de détail comme des librairies spécialisées, notamment en bande dessinée, des disquaires, mais aussi des commerces de proximité.

L’offre Horeca représente également 33%. Plusieurs institutions brassicoles sont ainsi mentionnées sur le site.

16% de l’offre concerne des services comme des banques ou une mutuelle.

5% sont consacrés aux loisirs et à la culture (Cinéma Palace, l’Ancienne Belgique, la Bourse,…).

La Ville de Bruxelles espère ainsi convaincre le public qu’il y a toujours quelque chose à faire sur le piétonnier. Sans oublier l’offre événementielle avec, notamment, les Plaisirs d’hiver, Plaisirs d’été et diverses manifestations sportives et musicales.