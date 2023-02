La ville de Bruxelles appelle à la libération immédiate d’Olivier Vandecasteele

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles, commune centrale de la capitale, a joint lundi soir sa voix au concert d’appels d’autorités du pays à une mobilisation de toutes les voies diplomatiques possibles pour obtenir la libération d’Olivier Vandecasteele, Ce travailleur humanitaire belge est actuellement détenu en Iran sans motif valable, dans des conditions de détention jugées inhumaines.

Dans sa motion adoptée à l’unanimité, le conseil communal de la Ville de Bruxelles demande au gouvernement fédéral belge et à l’ambassadeur de Belgique en Iran, de mettre en œuvre "toutes les procédures diplomatiques possibles et disponibles pour faire libérer M. Olivier Vandecasteele en urgence".

Les conseillers communaux de la Ville demandent aussi au gouvernement fédéral belge et à l’ambassadeur de Belgique en Iran, "de veiller et de s’assurer de l’amélioration des conditions matérielles de détention d’Olivier Vandecasteele et du respect, de sa santé et du droit international s’y rapportant jusqu’à sa libération".