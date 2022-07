Les températures dépasseront facilement la barre des 30 degrés la semaine prochaine, avec un pic prévu à 38 degrés mardi. Pour faire face à ces fortes chaleurs, la Ville de Binche active son "plan canicule".

Il est recommandé à la population, et plus particulièrement aux personnes plus fragiles, de bien s'hydrater donc boire suffisamment d'eau et de rester à l'intérieur. Il est impératif aussi d'éviter les efforts physiques. Le logement doit être aérer durant la nuit. La journée, il sera préférable de tout fermer : fenêtres, volets, tentures...

Des équipes communales distribueront de l'eau à tous les seniors de plus de 85 ans. Et dès lundi, toute personne qui aurait des difficultés pour se déplacer en raison de cette chaleur, peut contacter le Plan de Cohésion sociale de la Ville qui se chargera de faire les courses de première nécessité à savoir l'alimentaire et les médicaments.

Sachez toutefois que les températures diminueront progressivement dès mercredi.