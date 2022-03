La Ville dans la Ville ouvrira bien vendredi à Verviers

Dans une cour intérieure, un échafaudage est en cours de démontage. Un peu partout, on frotte, on monte les machines et rayons, et certains outils résonnent pour la dernière fois. Le site a du cachet : une ancienne imprimerie dont des éléments industriels ont été préservés. Le directeur de la galerie l’assure : tout sera prêt pour vendredi : " Il reste beaucoup à faire mais on a déjà fait les trois-quarts. On se doit de rendre aux Verviétois ce à quoi ils ont droit. Il n’y a pas eu de remise en question après les inondations en tout cas. On pourra trouver ici des commerces et un petit marché comme on peut en trouver dans le Marais (Paris) ou dans d’autres halles. C’est un peu ce principe où on est tous ensemble et tous complémentaires ", explique Stéphane Gillet.